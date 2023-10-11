Армия РФ атаковала беспилотником ритуальный транспорт на кладбище в Херсонском районе

Военные РФ атаковали беспилотником ритуальный транспорт на кладбище в Херсонском районе, травмированы три человека – начато уголовное производство. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, 11 октября около 11:40 российские военные прицельно атаковали беспилотным летательным аппаратом транспорт ритуальной службы на кладбище в Херсонском районе.



По предварительным даным, от взрыва пострадали трое работников ритуальной службы, которые находились вблизи спецтранспорта. Один из них госпитализирован.



