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Армія РФ атакувала безпілотником ритуальний транспорт на цвинтарі у Херсонському районі

11 жовтня 2023, 22:15

Армія РФ атакувала безпілотником ритуальний транспорт на цвинтарі у Херсонському районі

Військові РФ атакували безпілотником ритуальний транспорт на цвинтарі в Херсонському районі, травмовано троє людей – розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, 11 жовтня близько 11.40 російські військові прицільно атакували безпілотним літальним апаратом транспорт ритуальної служби на цвинтарі в Херсонському районі.

За попередніми даними, від вибуху постраждали троє працівників ритуальної служби, які перебували поблизу спецтранспорту. Один із них госпіталізований.

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