Штурм Авдеевки россиянами не был неожиданностью для ВСУ — Генштаб

Разрушения в Авдеевке. Фото: Национальная полиция Украины

ВСУ знали о планах оккупантов пойти в наступление на Авдеевку в Донецкой области, заявил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев в эфире Радио Свобода.

«Российские оккупанты активизировали свое наступление со вчерашнего дня в районе Авдеевки... Не стоит паниковать, эта ситуация не является сюрпризом для ВСУ. Наши подразделения и наши командиры были к этому готовы», — подчеркнул он.

Ковалев отметил, что оккупанты пытаются атаковать на разных участках фронта. Кроме Авдеевки, российские войска намеревались наступать на Купянском направлении.

«Российские оккупанты ищут в нашей обороне слабые места. Несколько месяцев назад российские оккупанты пытались так же сосредоточить усилия и активно атаковать наши подразделения, например, на Купянском направлении», — сказал Ковалев.

Ранее о сложной ситуации в Авдеевке заявил глава городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире радио «Донбасс. Реалии» 11 октября.

«Очень горячо в городе, начиная со вчерашнего дня…Сегодня много групп по 20 – 30 человек подвозят к передовой. Дальше они десантируются и пытаются штурмовать по многим направлениям. 10 –12 направлений одновременно. Это все при поддержке авиации, конечно», — сказал Барабаш.

По его словам, в результате вражеских обстрелов «есть попадания в многоэтажные дома, есть люди под завалами».