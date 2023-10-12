Штурм Авдіївки росіянами не був несподіванкою для ЗСУ — Генштаб

Руйнування в Авдіївці. Фото: Національна поліція України

ВСУ знали про плани окупантів піти у наступ на Авдіївку на Донеччині, заявив представник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов в ефірі Радіо Свобода.

«Російські окупанти активізували свій наступ відучора в районі Авдіївки... Не варто панікувати, ця ситуація не є сюрпризом для ЗСУ. Наші підрозділи та наші командири були до цього готові», — наголосив він.

Ковальов зазначив, що окупанти намагаються атакувати на різних ділянках фронту. Крім Авдіївки, російські війська мали намір наступати на Куп'янському напрямі.

«Російські окупанти шукають у нашій обороні слабкі місця. Кілька місяців тому російські окупанти намагалися так само зосередити зусилля та активно атакувати наші підрозділи, наприклад, на Куп'янському напрямі», — сказав Ковальов.

Раніше про складну ситуацію в Авдіївці заявив голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі радіо «Донбас. Реалії» 11 жовтня.

«Дуже гаряче у місті, починаючи з учорашнього дня… Сьогодні багато груп по 20 – 30 осіб підвозять до передової. Далі вони десантуються і намагаються штурмувати за багатьма напрямами. 10 -12 напрямів одночасно. Це все за підтримки авіації, звісно», — сказав Барабаш.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів «є влучення в багатоповерхові будинки, є люди під завалами».