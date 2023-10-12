Россияне обстреляли Чернобаевку, погиб 70-летний мужчина — Прокудин

Ночью российские войска подвергли обстрелу Чернобаевку, в результате попаданий погиб мужчина, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в четверг утром.

«Ночью оккупанты обстреляли Чернобаевку. Под удар попал жилой сектор. По предварительной информации, погиб 70-летний мужчина», — написал он в своем Телеграм-канале.

Детали ночного террора устанавливаются.

Напомним, накануне россияне обстреляли село Золотая Балка в Херсонской области. В результате обстрела было повреждено здание детского сада.