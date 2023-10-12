Росіяни обстріляли Чорнобаївку, загинув 70-річний чоловік — Прокудін

Вночі російські війська обстріляли Чорнобаївку, внаслідок влучень загинув чоловік, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у четвер вранці.
«Вночі окупанти обстріляли Чорнобаївку. Під удар потрапив житловий сектор. За попередньою інформацією, загинув 70-річний чоловік», — написав він у своєму Телеграм-каналі.
Деталі нічного терору встановлюються.
Нагадаємо, напередодні росіяни обстріляли село Золота Балка на Херсонщині. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю дитячого садка.