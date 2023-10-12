В результате обстрела разрушен мост между Ясиноватой и Горловкой

Разрушен мост на трассе между городами Ясиноватая-Горловка. Фото: Дмитрий Шевченко

В результате обстрела Ясиноватского муниципального округа разрушен мост на трассе между городами Ясиноватая-Горловка. Об этом написал «мэр» оккупированной Ясиноватой Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале.



Также, по его словам, была повреждения школа в поселке Красный Партизан.



Шевченко отметил, что применялись кассетные боеприпасы. Известно, что пострадавших и погибших нет.

«Мэр» города обвинил в разрушении моста Вооруженные силы Украины.



Украинская сторона официально происшествие не комментировала.



Мост использовали российские силы для переброски военных и техники. Так что разрушение переправы нарушит их логистику в этом районе.



Напомним, в Донецкой области за сутки оккупанты убили 2 людей.