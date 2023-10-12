За сутки из-за обстрелов в Донецкой области два человека погибли, 4 ранены

Российские оккупанты за минувшие сутки, 11 октября, обстреливали населенные пункты Донецкой области. В результате атаки двое людей погибли, еще четыре человека травмированы. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.



«За 11 октября россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Авдеевке и Очеретино. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения», — написал он.



Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1735 человек, еще 4225 жителей получили ранения.



Напомним, российские в течение нескольких дней наносили массированные удары по Авдеевке.