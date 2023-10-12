Внаслідок обстрілу зруйновано міст між Ясинуватою та Горлівкою

Зруйновано міст на трасі між містами Ясинувата-Горлівка. Фото: Дмитро Шевченко

Внаслідок обстрілу Ясинуватського муніципального округу зруйновано міст на трасі між містами Ясинувата та Горлівка. Про це написав «мер» окупованої Ясинуватої Дмитро Шевченко у своєму Telegram-каналі.



Також, за його словами, була пошкоджена школа у селищі Червоний Партизан.



Шевченко наголосив, що застосовувалися касетні боєприпаси. Відомо, що постраждалих та загиблих немає.

«Мер» міста звинуватив в удари по мосту Збройні сили України.



Українська сторона офіційно подію не коментувала.



Міст між Ясинуватою та Горлівкою використовували російські сили для перекидання військових та техніки. Отже, руйнування переправи порушить їх логістику в цьому районі.



Нагадаємо, на Донеччині за добу окупанти вбили 2 людей.