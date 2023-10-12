Корабль РФ «Павел Державин» получил повреждения — спикер ВМС

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что корабль Черноморского флота РФ «Павел Державин» накануне получил повреждения в Черном море вблизи временного оккупированного Севастополя. Об этом он сказал в эфире Радио Свобода (проект Свобода.Ранок).



«Это официально сегодня, что он получил повреждения. Я не могу вам предоставить никакой информации об обстоятельствах этого инцидента, назовем это так, но факт такой есть», — отметил он.



По словам Плетенчука, «Павел Державин» является кораблем российского флота, хотя ранее украинский флот имел корабль с таким же названием.



«Они имеют одинаковое название. Насколько я помню, еще до войны был такой интересный момент. Я могу лишь отметить, что это не украинский корабль», — резюмировал он.