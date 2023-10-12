Корабель РФ «Павел Державин» отримав пошкодження — спікер ВМС

Спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що корабель Чорноморського флоту РФ «Павел Державин» напередодні зазнав пошкоджень у Чорному морі поблизу тимчасового окупованого Севастополя. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок).



«Це офіційно сьогодні, що він отримав ушкодження. Я не можу вам надати жодної інформації про обставини цього інциденту, назвемо це так, але факт такий є», — зазначив він.



За словами Плетенчука, «Павел Державин» є кораблем російського флоту, хоча раніше український флот мав корабель з такою самою назвою.



«Вони мають однакову назву. Наскільки я пам'ятаю, ще до війни був такий цікавий момент. Я можу лише наголосити, що це не український корабель», — резюмував він.