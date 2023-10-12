В Грозе от обстрела погибли 59 человек, идентифицированы все останки — МВД

Фото: Игорь Клименко/Telegram

Количество жертв ракетного удара по кафе в с.Гроза в Харьковской области составило 59 человек, 19 были идентифицированы с помощью мобильных лабораторий, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«Криминалисты полиции идентифицировали всех погибших в результате ракетного удара по кафе в Харьковской области. 59 человек убили россияне прямым попаданием Искандера в селе Гроза», — написал министр в телеграм-канале в четверг.

По его словам, все жертвы — местные жители. «Пенсионеры, медики, фермеры, учителя, предприниматели. Все — гражданские. Погибли целыми семьями в несколько поколений», — добавил Клименко.

Он уточнил, что 19 человек были идентифицированы с помощью мобильных ДНК-лабораторий.

«Шесть суток криминалисты полиции круглосуточно отбирали образцы у родственников, выводили профили и искали совпадение фрагментов», — добавил глава ведомства.

Клименко проинформировал, что одного из погибших — 60-летнего мужчину — криминалисты установили по 20 частям тела. Еще двоих удалось идентифицировать с помощью личных вещей, изъятых из домов погибших, поскольку у них не было родственников прямой линии для сравнения ДНК-профилей.

«Колоссальную и беспрецедентную работу провели следователи и криминалисты полиции Харьковщины. В том числе благодаря современным мобильным ДНК-лабораториям. Без них на процесс идентификации такого количества тел и фрагментов ушло бы около года», — подытожил глава МВД.