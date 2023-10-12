У Грозі від обстрілу загинуло 59 людей, ідентифіковано всі останки — МВС

Фото: Ігор Клименко / Telegram

Кількість жертв ракетного удару по кафе у с.Гроза на Харківщині становила 59 осіб, 19 було ідентифіковано за допомогою мобільних лабораторій, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.



«Криміналісти поліції ідентифікували всіх загиблих внаслідок ракетного удару по кафе на Харківщині. 59 людей убили росіяни прямим попаданням Іскандера у селі Гроза», — написав міністр у телеграм-каналі у четвер.



За його словами, всі жертви — місцеві жителі. «Пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Усі — цивільні. Загинули цілими сім'ями у кілька поколінь», — додав Клименко.



Він уточнив, що 19 осіб було ідентифіковано за допомогою мобільних ДНК-лабораторій.



«Шість діб криміналісти поліції цілодобово відбирали зразки у родичів, виводили профілі та шукали збіг фрагментів», — додав глава відомства.



Клименко поінформував, що одного із загиблих — 60-річного чоловіка — криміналісти встановили по 20 частинах тіла. Ще двох вдалося ідентифікувати за допомогою особистих речей, вилучених із будинків загиблих, оскільки вони не мали родичів прямої лінії для порівняння ДНК-профілів.



«Колосальну та безпрецедентну роботу провели слідчі та криміналісти поліції Харківщини. У тому числі завдяки сучасним мобільним ДНК-лабораторіям. Без них на процес ідентифікації такої кількості тіл та фрагментів пішло б близько року», — підсумував голова МВС.