Администрация Киева поддержала переименование Воздухофлотского проспекта в честь Воздушных сил

Киевская городская военная администрация поддержала переименование Воздухофлотского проспекта в честь Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Об этом заявил начальник КГВА Сергей Попко.



Ранее по поручению Командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины, командный и личный состав воздушного командования «Центр», «Юг», «Восток» и «Запад» на пленарном заседании Киевского городского совета 5 октября 2023 года обратились к депутатам и Киевскому городскому голове Виталию Кличко, с просьбой о переименовании проспекта Воздухофлотского на проспект Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.



Командующий воздушным командованием «Центр» генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко во время своего выступления в сессионном зале подчеркнул депутатам, что указанное переименование призвано отметить особые боевые заслуги, мужество, отвагу и героизм личного состава Воздушных сил ВСУ.



Стоит отметить, что до начала полномасштабного вторжения России в Украину, на Воздухофлотском проспекте, 27 было расположено посольство страны-агрессора.



Напомним, командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук показал работу ПВО в ночь на 10 октября во время российской атаки.