Адміністрація Києва підтримала перейменування Повітрофлотського проспекту на честь Повітряних сил

Київська міська військова адміністрація підтримала перейменування Повітрофлотського проспекту на честь Повітряних сил Збройних Сил України. Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко.



Раніше за дорученням Командувача Повітряних Сил Збройних Сил України, командний та особовий склад повітряного командування «Центр», «Південь», «Схід» та «Захід» на пленарному засіданні Київської міської ради 5 жовтня 2023 року звернулися до депутатів та Київського міського голови Віталія Кличка, з проханням про перейменування проспекту Повітрофлотського на проспект Повітряних Сил Збройних Сил України.



Командувач повітряним командуванням «Центр» генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко під час свого виступу у сесійній залі наголосив депутатам, що зазначене перейменування покликане відзначити особливі бойові заслуги, мужність, відвагу та героїзм особового складу Повітряних сил ЗСУ.



Варто зазначити, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на Повітрофлотському проспекті, 27 було розташоване посольство країни-агресора.



Нагадаємо, командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук показав роботу ППО у ніч проти 10 жовтня під час російської атаки.