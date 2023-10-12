Готовят кадры для «народной милиции» так называемой «ДНР»: установила пятерых коллаборантов

Готовят кадры для «народной милиции» так называемой «ДНР»– внутренняя безопасность Нацполиции установила пятерых коллаборантов. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По данным следствия, трое работников Донецкого юридического института МВД Украины и двое бывших милиционеров Донбасса в 2014 году остались на оккупированной территории и поддержали идею «русского мира».

Один из фигурантов в прошлом занимал должность начальника Мариинского отдела милиции ГУМВД в Донецкой области и рассчитывал в непризнанной республике стать чиновником незаконного правоохранительного органа.

Однако оккупанты не оценили «поступок» подполковника милиции и предложили ему только должность заместителя начальника кафедры оперативно-розыскной деятельности в ведомственном учебном заведении.

«Не колеблясь, они приняли присягу на верность россии и ныне работают в «донецком филиале волгоградской академии российской федерации» – кузнице кадров для «народной милиции» фейковой республики. Кроме того, они участвуют в формировании пророссийского мировоззрения молодежи на временно оккупированной территории» – говорится в сообщении

Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы.