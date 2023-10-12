Готують кадри для «народної міліції» так званої «ДНР»: Нацполіція встановила п'ятьох колаборантів

Готують кадри для «народної міліції» так званої «ДНР» – внутрішня безпека Нацполіції встановила п'ятьох колаборантів. Про це повідомляє Національна поліція України.

За даними слідства, троє працівників Донецького юридичного інституту МВС України та двоє колишніх міліціонерів Донбасу у 2014 році залишилися на окупованій території та підтримали ідею «російського світу».

Один із фігурантів у минулому обіймав посаду начальника Маріїнського відділу міліції ГУМВС у Донецькій області та розраховував у невизнаній республіці стати чиновником незаконного правоохоронного органу.

Проте окупанти не оцінили «вчинок» підполковника міліції та запропонували йому лише посаду заступника начальника кафедри оперативно-розшукової діяльності у відомчому навчальному закладі.

«Не вагаючись, вони склали присягу на вірність Росії і нині працюють у «Донецькій філії волгоградської академії Російської Федерації» – кузні кадрів для «народної міліції» фейкової республіки. Крім того, вони беруть участь у формуванні проросійського світогляду молоді на тимчасово окупованій території» – йдеться у повідомленні

Фігурантам загрожує до п'ятнадцяти років ув'язнення.