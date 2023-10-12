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ВСУ продолжают отбивать атаки армии РФ на Донбассе: сводка Генштаба

12 октября 2023, 20:48

ВСУ продолжают отбивать атаки армии РФ на Донбассе: сводка Генштаба

За сутки 12 октября было проведено 55х боевых действий. Противник нанес 2х ракетных и 55х авиационных ударов, более 20х ударов МЛРС по позициям украинских войск и различным населенным пунктам. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
 
Разрушены или повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
Волынь и Полисские оси: никаких существенных изменений. Никаких признаков формирования наступательной группы. 
 
Купянское направление: украинские военные отбили 4 раза вражеские атаки в районе Сынковки и 8 раз под Ивановкой (Харьковская область). Противник обстрелял артиллерией и минометами более 15 населенных пунктов, в том числе Кам'янка, Дворична, Ивановка, Сыньковка (Харьковская область).
 
Лиманское направление: противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Невское, Билохоровка, Новолюбівка, Серебрянское лесничество (Луганская область), Спирне, Веселе и Сиверск (Донецкая область). Силы обороны Украины отбили 4 раз вражеские атаки в районе Макиевки (Луганская область) и Серебрянского лесничества (Донецкая область). Оккупанты обстреляли артиллерией и минометами более 10 населенных пунктов, включая Невское, Билохоровку (Луганская область), Спирне, Роздоловку, Верхньокам'янское (Донецкая область).
 
Бахмут: противник нанес авиаудары по районам Клищиевки и Андриевки (Донецкая область). Под артиллерийский и минометный огонь попали более 10 населенных пунктов, в том числе Орихово-Васыловка, Ивановское, Клищиевка, Часив Яр (Донецкая область).
 
Авдеевка: украинские защитники храбро удерживают линию, отбили 7 раз вражеских атак в районе Авдеевки и еще 7 ударов под Ласточкином, Тоненке, Первомайским и Невельским (Донецкая область). Оккупанты нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Новокалинове, Керамик, Степове, Авдеевка (Донецкая область). Оккупанты обстреляли артиллерией и минометами около 10 населенных пунктов, в том числе Новокалинове, Степове, Авдеевка, Первомайское (Донецкая область).
 
Марьинка: 12 октября украинские силы обороны успешно отбили около 10 раз вражеских атак в районах Мар’инки, Победы и Новомихайловки (Донецкая область). Под артиллерийским и минометным обстрелом оккупантов находились около 10 населенных пунктов, включая Георгиеевку, Мар’инку, Побьеду, Новомихайловку и Катериновку (Донецкая область).
Ось Шахтарское: оккупанты нанесли авиаудары возле Новомихайловки и Старомайорского (Донецкая область).
 
Под артиллерийский и минометный огонь попали около 10 населенных пунктов, включая Водяне, Вугледар, Золоту Ниву и Урожайне (Донецкая область).
 
 

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