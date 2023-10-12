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ЗСУ продовжують відбивати атаки армії РФ на Донбасі: зведення Генштабу

12 жовтня 2023, 20:48

ЗСУ продовжують відбивати атаки армії РФ на Донбасі: зведення Генштабу

За добу 12 жовтня було проведено 55 бойових дій. Противник завдав 2-х ракетних та 55-х авіаційних ударів, понад 20-х ударів МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
 
Зруйновано або пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.
Волинь та Поліські осі: жодних істотних змін. Жодних ознак формування наступальної групи.
 
Куп'янський напрямок: українські військові відбили 4 рази ворожі атаки в районі Синківки та 8 разів під Іванівкою (Харківська область). Противник обстріляв артилерією та мінометами понад 15 населених пунктів, у тому числі Кам'янка, Дворична, Іванівка, Синківка (Харківська область).
 
Лиманський напрямок: противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Невське, Білохорівка, Новолюбівка, Серебрянське лісництво (Луганська область), Спірне, Веселі та Сіверску (Донецька область). Сили оборони України відбили 4 рази ворожі атаки у районі Макіївки (Луганська область) та Серебрянського лісництва (Донецька область). Окупанти обстріляли артилерією та мінометами понад 10 населених пунктів, включаючи Невське, Білохорівку (Луганська область), Спірне, Роздолівку, Верхньокам'янське (Донецька область).
 
Бахмут: противник завдав авіаударів по районах Кліщіївки та Андріївки (Донецька область). Під артилерійський та мінометний вогонь потрапили понад 10 населених пунктів, у тому числі Орихово-Василівка, Іванівське, Клищіївка, Часів Яр (Донецька область).
 
Авдіївка: українські захисники хоробро утримують лінію, відбили 7 разів ворожих атак у районі Авдіївки та ще 7 ударів під Ластівчином, Тоненкою, Первомайським та Невельським (Донецька область). Окупанти завдали авіаударів по районах населених пунктів Новокалинові, Кераміку, Степовому, Авдіївці (Донецька область). Окупанти обстріляли артилерією та мінометами близько 10 населених пунктів, у тому числі Новокалинове, Степове, Авдіївка, Первомайське (Донецька область).
 
Мар'їнка: 12 жовтня українські сили оборони успішно відбили близько 10 разів ворожих атак у районах Мар'їнки, Перемоги та Новомихайлівки (Донецька область). Під артилерійським та мінометним обстрілом окупантів перебували близько 10 населених пунктів, включаючи Георгіївку, Мар'їнку, Поб'єду, Новомихайлівку та Катеринівку (Донецька область).
Ось Шахтарське: окупанти завдали авіаударів біля Новомихайлівки та Старомайорського (Донецька область).
 
Під артилерійський та мінометний вогонь потрапили близько 10 населених пунктів, включаючи Водяни, Вугледар, Золоту Ниву та Урожайне (Донецька область).
 
 

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