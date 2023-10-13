Для прохождения ВВК больше придется стоять в очереди

С начала полномасштабной войны, военно-врачебные комиссии были только в военных учреждениях, а сейчас уже дополнительно привлечено более 800 гражданских медучреждений, чтобы не было очередей. Об этом в эфире марафона «Єдині новини» рассказала Мария Карчевич, заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития.



«В министерстве хотят сделать процесс быстрее и удобнее для человека. Изменения продолжаются в трех направлениях: юридический процесс, организация и цифровой процесс, потому что война повлекла за собой нагрузку на врачей и работников ВВК», — утверждает Мария Карчевич.



По ее словам, на сегодняшний день есть разные виды комиссий — те, которые рассматривают военнообязанных и непосредственно военных. Людям, которым придется пройти ВВК больше не нужно тратить пол дня на комиссию.



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