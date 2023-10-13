Для проходження ВЛК більше доведеться стояти у черзі

З початку повномасштабної війни військово-лікарські комісії (ВЛК) були лише у військових установах, а зараз уже додатково залучено понад 800 цивільних медустанов, щоб не було черг. Про це в етері марафону «Єдині новини» розповіла Марія Карчевич, заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку.



«У міністерстві хочуть зробити процес швидшим і зручнішим для людини. Зміни тривають у трьох напрямках: юридичний процес, організація та цифровий процес, бо війна спричинила навантаження на лікарів та працівників ВЛК», — стверджує Марія Карчевич.



За її словами, на сьогодні є різні види комісій — ті, які розглядають військовозобов'язаних та безпосередньо військових. Людям, яким доведеться пройти ВЛК, більше не потрібно витрачати півдня на комісію.



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