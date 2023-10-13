Прогнозируется рост ВВП Украины до 4,7% — министр финансов Сергей Марченко

В текущем году экономика Украины демонстрирует устойчивость, благодаря чему инфляция снижается быстрее, чем ожидалось, до 7,1% в сентябре 2023 года с 26,6% в 2022 году. Снижение уровня инфляции подтвердил министр финансов Украины Сергей Марченко.



«Прогнозируется рост ВВП до 4,7%. Внутренние заимствования превысили план и уже составляют $11 млрд с начала года. Благодаря партнерам, международная финансовая поддержка ритмична и предсказуема, общий объем которой – $33,8 млрд в 2023 году», — отметил министр финансов Украины.



В 2024 году Сергей Марченко подчеркнул, что бюджет-2024 предусматривает аккумулирование максимальных ресурсов на сектор безопасности и обороны, с расходами на уровне текущего года, а также создание условий для развития отечественного ОПК.





