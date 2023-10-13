Прогнозується зростання ВВП України до 4,7% — міністр фінансів Сергій Марченко

Нинішнього року економіка України демонструє стійкість, завдяки чому інфляція знижується швидше, ніж очікувалося, до 7,1% у вересні 2023 року з 26,6% у 2022 році. Зниження рівня інфляції підтвердив Міністр фінансів України Сергій Марченко.



«Прогнозується зростання ВВП до 4,7%. Внутрішні запозичення перевищили план і вже становлять $11 млрд з початку року. Завдяки партнерам міжнародна фінансова підтримка ритмічна і передбачувана, загальний обсяг якої – $33,8 млрд у 2023 році», — зазначив міністр фінансів України.



У 2024 році Сергій Марченко підкреслив, що бюджет-2024 передбачає акумулювання максимальних ресурсів на сектор безпеки та оборони з витратами на рівні поточного року, а також створення умов для розвитку вітчизняного ОПК.





