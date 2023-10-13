Оккупанты используют фосфор в Авдеевке — ОП

Оккупанты используют фосфор в наступлении Авдеевки. Фото: Андрей Ермак

Российская армия четвертые сутки продолжает обстреливать Авдеевку Донецкой области, использовав фосфор в наступлении. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.



«Авдеевка. Наша земля, украинский город. Много сил россияне бросили на это направление. Используют фосфор, хотят забрасывать все вокруг своим мясом», — отметил он.



По его словам, Вооруженные силы Украины сейчас в сложных боях держат позиции.



«Россияне не ценят своих людей — они делают ставку на количество. Наша сила - в качестве и единстве. И в холодном расчете наших потребностей для того, чтобы уничтожить россиян», — резюмировал Ермак.

Напомним, оккупанты захватчики не прекращают штурм Авдеевки, они «бьют из всего, что у них есть». Также атакуют тыловые населенные пункты, в частности, обстреляли села Очеретинской громады.