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Окупанти використовують фосфор в Авдіївці — ОП

13 жовтня 2023, 11:59

Окупанти використовують фосфор в Авдіївці — ОП

Окупанти використовують фосфор у настанні Авдіївки. Фото: Андрій Єрмак Окупанти використовують фосфор у настанні Авдіївки. Фото: Андрій Єрмак

Російська армія четверту добу продовжує обстрілювати Авдіївку Донецької області, використавши фосфор у наступі. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Авдіївка. Наша земля, українське місто. Багато сил росіяни кинули на цей напрямок. Використовують фосфор, хочуть закидати все довкола своїм м'ясом», — зазначив він.

За його словами, Збройні сили України наразі у складних боях тримають позиції.

«Росіяни не цінують своїх людей — вони роблять ставку на кількість. Наша сила — як і єдність. І в холодному розрахунку наших потреб для того, щоби знищити росіян», — резюмував Єрмак.

Нагадаємо, окупанти загарбники не припиняють штурм Авдіївки, вони «б'ють із усього, що мають». Також атакують тилові населені пункти, зокрема обстріляли села Очеретинської громади.

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