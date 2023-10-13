Окупанти використовують фосфор в Авдіївці — ОП

Окупанти використовують фосфор у настанні Авдіївки. Фото: Андрій Єрмак

Російська армія четверту добу продовжує обстрілювати Авдіївку Донецької області, використавши фосфор у наступі. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.



«Авдіївка. Наша земля, українське місто. Багато сил росіяни кинули на цей напрямок. Використовують фосфор, хочуть закидати все довкола своїм м'ясом», — зазначив він.



За його словами, Збройні сили України наразі у складних боях тримають позиції.



«Росіяни не цінують своїх людей — вони роблять ставку на кількість. Наша сила — як і єдність. І в холодному розрахунку наших потреб для того, щоби знищити росіян», — резюмував Єрмак.

Нагадаємо, окупанти загарбники не припиняють штурм Авдіївки, вони «б'ють із усього, що мають». Також атакують тилові населені пункти, зокрема обстріляли села Очеретинської громади.