Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Армия РФ не прекращает штурм Авдеевки, обстреливает город и больницу: начальник ГВА рассказал о раненых

13 октября 2023, 09:27

Армия РФ не прекращает штурм Авдеевки, обстреливает город и больницу: начальник ГВА рассказал о раненых

Российские оккупанты четвертые сутки наносят массированные удары по Авдеевке Донецкой области. Несмотря на удары с авиации, ВСУ продолжают отбивать атаки войск РФ. Об этом рассказал в эфире национального телемарафона начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

По его словам, захватчики не прекращают штурм города, они «бьют из всего, что у них есть». Также атакуют тыловые населенные пункты, в частности, обстреляли села Очеретинской громады.

«По Авдеевке — ночь очень горячая была. Несколько авиаракетных ударов было по самому городу. Десятки за ночь по самому городу. По позициям не считали, очень много. Штурмы не прекращаются, лезут как тараканы. Шли колоннами, очень много техники, личного состава, подвозят «свежак». Очень напряженно. Наши ВСУ стоят на своих позициях, уверен, что выдержат», — рассказал представитель администрации, отметив, что «наши ВСУ — титаны».

Барабаш подчеркнул, что главная цель россиян — окружение города, они сосредоточены на ударах с флангов — с севера и с юга.

Что касается подвоза продуктов, то, по словам главы города, логистика усложнена. На данный момент нет поставок продуктов питания и гуманитарной помощи. Сейчас в приоритете — эвакуация местного населения.

Однако он отметил, что в Авдеевке «в принципе все есть — и продукты питания, и гигиена, и медицина» в достаточном количестве и с резервом на несколько месяцев.

Барабаш рассказал, что вчера, 12 октября, была обстреляна больница из ствольной артиллерии, две ракеты прилетели в центральный корпус, есть повреждения. Обошлось без пострадавших и раненых.

Начальник ГВА рассказал, что за прошедшие сутки один погибший, четыре раненых, два человека под завалами. Также получили ранения двое полицейских, у них травмы и контузии.

Напомним, в последние дни российские оккупанты активизировали наступательные действия вокруг Авдеевки. Они бьют по позициях наших защитников, а также атакуют местное население. 

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Александр Штупун отметил, что оккупанты рассматривают город как возможность получить «знаковую победу» и переломить ход боевых действий. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Авдеевка Донецкая область
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:31
В Севастополе произошел взрыв: что известно
23:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 12 октября
16:40
Дружковке оказывают поддержку жители города-побратима из США
15:27
На Донетчине функционируют и полностью укомплектованы 207 пунктов несокрушимости — ОГА
14:47
В Дружковской громаде назвали улицу в честь погибшего в бою земляка
14:19
«ДНР»: двое человек погибли и один пострадал в результате обстрела в оккупированном Донецке
13:53
В Грозе от обстрела погибли 59 человек, идентифицированы все останки — МВД
12:40
Эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные регионы Украины не прекращается — ОГА
12:04
В Краматорске задержали информатора российской разведки — СБУ
11:12
Утром Херсон подвергся обстрелу, попали в больницу — ГВА
10:52
В результате обстрела разрушен мост между Ясиноватой и Горловкой
10:25
Количество погибших в результате ракетного удара по Грозе увеличилось до 56 человек
09:58
Россияне обстреляли Чернобаевку, погиб 70-летний мужчина — Прокудин
09:31
Жертвой ударов по Запорожской области стала 74-летняя женщина — ОВА
08:25
Штурм Авдеевки россиянами не был неожиданностью для ВСУ — Генштаб
08:10
Более десяти атак отбили Силы обороны в районе Авдеевки — Генштаб
08:01
Оккупанты обстреляли Харьков, ранен мирный житель
00:14
Донецк, Луганск и не только: Главные события 11 октября
18:33
Работники «Вода Донбасса» в оккупации жалуются на невыплату зарплаты
17:12
Житель Херсонской области продавал российское оружие и боеприпасы — прокуратура
все новости
12:16
Россияне атаковали дроном гражданский автомобиль в Бериславе
11:46
Оккупанты используют фосфор в Авдеевке — ОП
11:30
После обстрелов в Харьковской области без газа остались 13,5 тыс. домохозяйств
10:31
В Севастополе произошел взрыв: что известно
10:19
Войска РФ не прекращают атаковать Авдеевку: в Сети обнародовали видео ночного обстрела города
10:06
Войска РФ утром ударили по Покровску: есть жертвы и разрушения
09:55
Прогнозируется рост ВВП Украины до 4,7% — министр финансов Сергей Марченко
09:40
Для прохождения ВВК больше придется стоять в очереди
09:27
Армия РФ не прекращает штурм Авдеевки, обстреливает город и больницу: начальник ГВА рассказал о раненых
08:30
Оккупанты по Херсонщине выпустили более 500 снарядов: есть погибшие и раненые, среди них — дети
08:26
В ГУР узнали необходимое количество боеприпасов для РФ на 2024 год
08:04
Российские войска обстреляли Донецкую область: трое убитых, восемь раненых
23:23
Охота на ЛГБТ в Чечне: пытки, преследования и «изгнание джинов» ►
23:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 12 октября
22:47
Украина не может евакуировать своих граждан с Сектора Газа – посол
22:22
В Покровске поврежденная из–за обстрелов многоэтажка будет с отоплением – МВА
21:34
В Славянске произошел взрыв газового баллона: есть пострадавший
20:48
ВСУ продолжают отбивать атаки армии РФ на Донбассе: сводка Генштаба
20:24
Никопольщина оказалась под ударом дронов–камикадзе
19:46
Блэкауты зимой возможны, но они будут кратковременными – министр энергетики
все новости
ВИДЕО
Охота на ЛГБТ в Чечне: пытки, преследования и «изгнание джинов» ► Охота на ЛГБТ в Чечне: пытки, преследования и «изгнание джинов» ►
12 октября, 23:23
Разрушен мост на трассе между городами Ясиноватая-Горловка. Фото: Дмитрий Шевченко В результате обстрела разрушен мост между Ясиноватой и Горловкой
12 октября, 10:52
Сбитый самолет под Мариуполем. Фото: соцсети ПВО РФ сбила свой самолет под Мариуполем
06 октября, 16:55
Почти два года без воды: как выживают жители Торецкого вблизи фронта ► Почти два года без воды: как выживают жители Торецкого вблизи фронта ►
06 октября, 16:30
Последствия обстрела Харькова. Фото: соцсети Войска РФ ударили по Харькову: Погиб ребенок и его бабушка, больше 25 пострадавших
06 октября, 10:05
В России иноагентов превращают во «врагов народа» по версии Кремля ► В России иноагентов превращают во «врагов народа» по версии Кремля ►
05 октября, 22:56

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама