Армия РФ не прекращает штурм Авдеевки, обстреливает город и больницу: начальник ГВА рассказал о раненых

Российские оккупанты четвертые сутки наносят массированные удары по Авдеевке Донецкой области. Несмотря на удары с авиации, ВСУ продолжают отбивать атаки войск РФ. Об этом рассказал в эфире национального телемарафона начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.



По его словам, захватчики не прекращают штурм города, они «бьют из всего, что у них есть». Также атакуют тыловые населенные пункты, в частности, обстреляли села Очеретинской громады.



«По Авдеевке — ночь очень горячая была. Несколько авиаракетных ударов было по самому городу. Десятки за ночь по самому городу. По позициям не считали, очень много. Штурмы не прекращаются, лезут как тараканы. Шли колоннами, очень много техники, личного состава, подвозят «свежак». Очень напряженно. Наши ВСУ стоят на своих позициях, уверен, что выдержат», — рассказал представитель администрации, отметив, что «наши ВСУ — титаны».



Барабаш подчеркнул, что главная цель россиян — окружение города, они сосредоточены на ударах с флангов — с севера и с юга.



Что касается подвоза продуктов, то, по словам главы города, логистика усложнена. На данный момент нет поставок продуктов питания и гуманитарной помощи. Сейчас в приоритете — эвакуация местного населения.



Однако он отметил, что в Авдеевке «в принципе все есть — и продукты питания, и гигиена, и медицина» в достаточном количестве и с резервом на несколько месяцев.



Барабаш рассказал, что вчера, 12 октября, была обстреляна больница из ствольной артиллерии, две ракеты прилетели в центральный корпус, есть повреждения. Обошлось без пострадавших и раненых.



Начальник ГВА рассказал, что за прошедшие сутки один погибший, четыре раненых, два человека под завалами. Также получили ранения двое полицейских, у них травмы и контузии.



Напомним, в последние дни российские оккупанты активизировали наступательные действия вокруг Авдеевки. Они бьют по позициях наших защитников, а также атакуют местное население.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Александр Штупун отметил, что оккупанты рассматривают город как возможность получить «знаковую победу» и переломить ход боевых действий.