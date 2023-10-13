Разрушение моста на трассе Горловка-Ясиноватая: в ВСУ рассказали о последствиях для оккупантов

Спикер пресс-службы Восточной группировки войск капитан Илья Евлаш сообщил, что разрушение моста между временно захваченными Горловкой и Ясиноватой Донецкой области ведет к усложнению поставок российских оккупантов. Об этом он сообщил в интервью на «Радио Свобода».



«Подрыв этой трассы станет еще одним таким звоночком для того, что снабжать группировку, которая находится южнее Бахмута, станет сложнее. Поскольку, конечно, что эта трасса вела от Донецка и это была одна из коротких дорог, по которой противник мог быстро перебрасывать крайне необходимые средства, которые ему нужны были. Поэтому в условиях войны день-два простоя может привести к разным последствиям», — сказал он.

Евлаш отметил, что это будет влиять на ход боевых действий.



«Плечо подвоза, конечно, увеличится, и это такой первый звоночек - точнее второй. Первый - это был огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка. Сейчас еще здесь мост подорвали», — прокомментировал начальник.



По словам Евлаша, такие атаки будут продолжаться до тех пор, пока Вооруженные силы Украины не перережут все логистические маршруты и не обескровят группировку российских сил на этом направлении.



Однако, спикер не скрывает, что захватчики будут находить другие пути, в частности, делать насыпи и временные укрепления.



«Такое серьезное повреждение путепроводов отразится на поставках и течении боевых действий», — резюмировал он.





Напомним, «мэр» оккупированной Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил 12 октября, что результате обстрела Ясиноватского муниципального округа разрушен мост на трассе между городами Ясиноватая-Горловка.