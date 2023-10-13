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Руйнування мосту на трасі Горлівка-Ясинувата: у ЗСУ розповіли про наслідки для окупантів

13 жовтня 2023, 14:13

Руйнування мосту на трасі Горлівка-Ясинувата: у ЗСУ розповіли про наслідки для окупантів

Спікер пресслужби Східного угруповання військ капітан Ілля Євлаш повідомив, що руйнування мосту між тимчасово захопленими Горлівкою та Ясинуватою Донецької області веде до ускладнення постачання російських окупантів. Про це він повідомив в інтерв'ю на Радіо Свобода.

«Підрив цієї траси стане ще одним таким дзвіночком для того, що постачати угруповання, яке знаходиться на південь від Бахмута, стане складніше. Оскільки, звичайно, ця траса вела від Донецька і це була одна з коротких доріг, якою супротивник міг швидко перекидати вкрай необхідні кошти, які йому потрібні були. Тому в умовах війни день-два простою можуть призвести до різних наслідків», — сказав він.

Євлаш зазначив, що це впливатиме на перебіг бойових дій.

«Плече підвезення, звичайно, збільшиться, і це такий перший дзвіночок — точніше другий. Перший – це був вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка. Наразі ще тут міст підірвали», — прокоментував начальник.

За словами Євлаша, такі атаки продовжуватимуться доти, доки Збройні сили України не переріжуть усі логістичні маршрути та не знекровлять угруповання російських сил на цьому напрямі.

Однак спікер не приховує, що загарбники будуть знаходити інші шляхи, зокрема, робити насипи та тимчасові зміцнення.

«Таке серйозне пошкодження шляхопроводів позначиться на постачанні та перебігу бойових дій», — резюмував він.



Нагадаємо, «мер» окупованої Ясинуватою Дмитро Шевченко повідомив 12 жовтня, що внаслідок обстрілу Ясинуватського муніципального округу зруйновано міст на трасі між містами Ясинувата-Горлівка.

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