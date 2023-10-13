Оккупанты ударили по спасателям в Никополе, есть жертвы

Оккупанты ударили по спасателям в Никополе, есть раненые. Фото: МВД Украина

Российские оккупанты днем, 13 октября, атаковали спасателей в Никополе (Днепропетровская область), которые приехали тушить возгорание, возникшее из-за обстрела. В результате чего двое пожарников ранены. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.



«В полдень к никопольским спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел в результате обстрела. Горел микроавтобус на временной остановке. Спасатели приступили к его тушению. Однако, россияне нанесли повторный обстрел», — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что двое спасателей получили осколочные ранения. Они госпитализированы в больницу.

Также повреждения получил пожарно-спасательный автомобиль.



Напомним, 12 октября вечером Никопольщина оказалася под ударом дронов-камикадзе. Также армия РФ нацелила по территории района тяжелую артиллерию.