Окупанти вдарили по рятувальникам у Нікополі, є жертви

Окупанти вдарили по рятувальникам у Нікополі, є поранені. Фото: МВС України

Російські окупанти пообіді, 13 жовтня, атакували рятувальників у Нікополі (Дніпропетровська область), які приїхали гасити пожежу, яка виникла через обстріл. Внаслідок чого двоє пожежників поранено. Про це повідомили у пресслужбі МВС України.



«До нікопольських рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася внаслідок обстрілу. Горів мікроавтобус на тимчасовій зупинці. Рятувальники приступили до його гасіння. Однак росіяни завдали повторного обстрілу», — йдеться у повідомленні.

У МВС додали, що двоє рятувальників отримали осколкові поранення. Вони госпіталізовані до лікарні.

Також ушкодження отримав пожежно-рятувальний автомобіль.



Нагадаємо, 12 жовтня ввечері Нікопольщина опинилась під ударом дронів-камікадзе. Також армія РФ націлила територією району важку артилерію.