Россияне перебрасывают технику из Крыма в Херсонскую область

Агенты сопротивления крымских татар и украинцев «АТЕШ» на временно оккупированном полуострове обнаружили переброску тяжелой военной техники в Крыму. Про это они написали в своем Telegram.



Предварительно сопротивление заметило переброску танка и бензовоза по трасе М17-Е97, которая соединяет Крым с Краснодарским краем.



Вероятно её везут на Херсонское направление. По сообщениям «АТЕШ» у оккупантов нарастает паническое настроение. Они готовятся к мощному удару ВСУ на упомянутом участке фронта.



Напомним, агенты «АТЕШ» на временно оккупированном полуострове проникли на оборонительные сооружения аэродрома Гвардейское и обнаружили семь систем ПВО противника.