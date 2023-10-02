На аэродроме Гвардейское насчитали 7 систем ПВО

Авиабаза Гвардейское в Крыму. Фото: «АТЕШ»

Агенты сопротивления крымских татар и украинцев «АТЕШ» на временно оккупированном полуострове, проникли на оборонительные сооружения аэродрома Гвардейское и обнаружил семь систем ПВО противника. О чем позже и сообщили в своем telegram.

Места размещения систем ПВО россиян в Гвардейском. Фото: telegram

По информации «АТЕШ», они уже более месяца ведут наблюдение за упомянутым аэродромом.

Места размещения систем ПВО россиян в Гвардейском. Фото: telegram

В сопротивлении подтвердили, что фиксируют, как оккупанты готовят новые фортификационные сооружения возле аэродрома в Гвардейском.



Напомним, агенты «АТЕШ» ранее успешно определили местоположение пункта хранения и пополнения запасов противника.