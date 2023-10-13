Росіяни перекидають техніку з Криму на Херсонщину

Агенти опору кримських татар та українців «АТЕШ» на тимчасово окупованому півострові виявили перекидання важкої військової техніки у Криму. Про це вони написали у своєму Telegram.



Попередньо опір помітив перекидання танка і бензовоза трасою М17-Е97, яка з'єднує Крим з Краснодарським краєм.



Ймовірно, її везуть на Херсонський напрямок. За повідомленнями «АТЕШ» в окупантів наростає панічний настрій. Вони готуються до потужного удару ЗСУ на згаданій ділянці фронту.



Нагадаємо, агенти «АТЕШ» на тимчасово окупованому півострові проникли на оборонні споруди аеродрому Гвардійське та виявили сім систем ППО противника.