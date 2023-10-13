В прифронтовом Курахово трое мужчин продали метадон на сумму более 1 млн гривен — прокуратура

Деньги, полученные наркодельцами за сбыт метадона. Фото: Донецкая областная прокуратура

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры сообщено о подозрении четырем мужчинам по факту незаконного сбыта наркотических средств, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Об этом сообщили сегодня в Донецкой областной прокуратуре.

По данным следствия, в феврале 2023 года 42-летний мужчина организовал вместе с тремя товарищами наркобизнес на территории Курахово. Распределив между собой обязанности, один из участников компании доставлял метадон из Днепропетровщины в Донецкую область. Еще двое местных занимались сбытом наркотических средств в пределах населенного пункта. «Товар» они передавали лично, исключительно проверенным «клиентам», а главный организатор контролировал работу «партнеров» и делил между ними незаконно заработанные деньги.

Всего за девять месяцев подозреваемые продали наркотических средств более чем на 1 млн грн. Стоимость одной упаковки метадона составляла 900 грн за 0,25 г, говорится в сообщении.

В ходе санкционированных обысков по местам жительства «бизнес-партнеров» и в их транспортных средствах обнаружены и изъяты наркотические средства, мобильные телефоны и денежные средства на сумму около 1 млн грн.

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит заключение сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.