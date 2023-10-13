Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У прифронтовому Курахово троє чоловіків продали метадон на суму понад 1 млн гривень — прокуратура

13 жовтня 2023, 17:05

У прифронтовому Курахово троє чоловіків продали метадон на суму понад 1 млн гривень — прокуратура

Гроші, одержані наркоділками за збут метадону. Фото: Донецька обласна прокуратура Гроші, одержані наркоділками за збут метадону. Фото: Донецька обласна прокуратура

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом чоловікам за фактом незаконного збуту наркотичних засобів, скоєного за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України). Про це повідомили сьогодні у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, у лютому 2023 року 42-річний чоловік організував разом із трьома товаришами наркобізнес на території Курахово. Розподіливши між собою обов'язки, один із учасників компанії доставляв метадон із Дніпропетровщини до Донецької області. Ще двоє місцевих займалися збутом наркотичних засобів у межах населеного пункту. «Товар» вони передавали особисто, виключно перевіреним «клієнтам», а головний організатор контролював роботу «партнерів» і ділив між ними незаконно зароблені гроші.

Усього за дев'ять місяців підозрювані продали наркотичних засобів на понад 1 млн грн. Вартість одного пакування метадону становила 900 грн за 0,25 г, йдеться у повідомленні.

У ході санкціонованих обшуків за місцями проживання «бізнес-партнерів» та в їх транспортних засобах виявлено та вилучено наркотичні засоби, мобільні телефони та кошти на суму близько 1 млн грн.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує висновок терміном від 6 до 10 років із конфіскацією майна.

 

 

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Наркотики

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:10
«ДНР»: внаслідок обстрілу Донецька є руйнування, пошкоджено ЛЕП
17:05
У прифронтовому Курахово троє чоловіків продали метадон на суму понад 1 млн гривень — прокуратура
17:01
На захоплених територіях окупанти погрожують забрати дітей у батьків — ЦНС
23:00
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 жовтня
16:40
Дружківці надають підтримку мешканці міста-побратима зі США
15:27
На Донеччині функціонують та повністю укомплектовано 207 пунктів незламності — ОДА
14:47
У Дружківській громаді назвали вулицю на честь загиблого у бою земляка
14:19
«ДНР»: двоє людей загинули і одна постраждала внаслідок обстрілу в окупованому Донецьку
13:53
У Грозі від обстрілу загинуло 59 людей, ідентифіковано всі останки — МВС
12:39
Евакуація жителів Донецької області до безпечніших регіонів України не припиняється — ОДА
12:04
У Краматорську затримали інформатора російської розвідки — СБУ
11:12
Вранці Херсон зазнав обстрілу, влучили у лікарнію — МВА
10:52
Внаслідок обстрілу зруйновано міст між Ясинуватою та Горлівкою
10:25
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Грозі збільшилася до 56 осіб
09:58
Росіяни обстріляли Чорнобаївку, загинув 70-річний чоловік — Прокудін
09:31
Жертвою ударів по Запорізькій області стала 74-річна жінка — ОВА
08:25
Штурм Авдіївки росіянами не був несподіванкою для ЗСУ — Генштаб
08:10
Понад десять атак росіян відбили Сили оборони в районі Авдіївки — Генштаб
08:01
Окупанти обстріляли Харків, поранено мирного жителя
00:14
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 11 жовтня
усі новини
17:37
Збільшилася кількість поранених внаслідок обстрілу Покровська
17:25
Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до 12 осіб — посольство
17:10
Армію РФ позбавили стратегічно важливих комплектуючих для систем водопостачання
17:10
«ДНР»: внаслідок обстрілу Донецька є руйнування, пошкоджено ЛЕП
17:05
У прифронтовому Курахово троє чоловіків продали метадон на суму понад 1 млн гривень — прокуратура
17:01
На захоплених територіях окупанти погрожують забрати дітей у батьків — ЦНС
16:40
У Дніпрі ДБР затримало військовослужбовця на хабарі у 600 тисяч гривень
16:08
У РФ засудили українського військового до довічного ув`язнення
15:58
Одну з найбільших у світі діамантових компаній виключили із переліку міжнародних спонсорів війни
15:47
Росіяни перекидають техніку з Криму на Херсонщину
15:36
Справа Майдану: Судитимуть співробітників «чорної роти беркута» за масові розстріли активістів
15:16
Окупанти вдарили по рятувальникам у Нікополі, є жертви
15:15
Колишній голова Верховного суду залишиться під вартою до 9 грудня
14:56
У Харківській області на міні підірвався бензовоз, водій загинув
14:45
На Донеччині дрон ЗСУ ліквідував 20 окупантів
14:19
На Запорізькому напрямку підірвали залізничні колії: окупантів відрізали від постачання боєприпасів та палива
14:13
Руйнування мосту на трасі Горлівка-Ясинувата: у ЗСУ розповіли про наслідки для окупантів
13:47
Ракетоносець «Буян» та корабель «Павло Державін» ЧФ РФ були уражені дронами — СБУ
13:16
Удар по Покровську: Одна з ракет прилетіла в управління соцзахисту
12:34
ПАРЄ визнала Путіна диктатором, а Росію — диктатурою
усі новини
ВІДЕО
Полювання на ЛГБТ у Чечні: тортури, переслідування та «вигнання джинів» ► Полювання на ЛГБТ у Чечні: тортури, переслідування та «вигнання джинів» ►
12 жовтня, 23:23
Зруйновано міст на трасі між містами Ясинувата-Горлівка. Фото: Дмитро Шевченко Внаслідок обстрілу зруйновано міст між Ясинуватою та Горлівкою
12 жовтня, 10:52
Збитий літак під Маріуполем. Фото: соцмережі ППО РФ збила свій літак під Маріуполем
06 жовтня, 16:55
Майже два роки без води: як виживають жителі Торецька поблизу фронту ► Майже два роки без води: як виживають жителі Торецька поблизу фронту ►
06 жовтня, 16:30
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: соцмережі Війська РФ двічі вдарили по Харкову: Загинула дитина та її бабауся, більше 25 постраждалих
06 жовтня, 10:05
У Росії іноагентів перетворюють на «ворогів народу» за версією Кремля ► У Росії іноагентів перетворюють на «ворогів народу» за версією Кремля ►
05 жовтня, 22:56
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама