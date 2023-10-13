У прифронтовому Курахово троє чоловіків продали метадон на суму понад 1 млн гривень — прокуратура

Гроші, одержані наркоділками за збут метадону. Фото: Донецька обласна прокуратура

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом чоловікам за фактом незаконного збуту наркотичних засобів, скоєного за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України). Про це повідомили сьогодні у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, у лютому 2023 року 42-річний чоловік організував разом із трьома товаришами наркобізнес на території Курахово. Розподіливши між собою обов'язки, один із учасників компанії доставляв метадон із Дніпропетровщини до Донецької області. Ще двоє місцевих займалися збутом наркотичних засобів у межах населеного пункту. «Товар» вони передавали особисто, виключно перевіреним «клієнтам», а головний організатор контролював роботу «партнерів» і ділив між ними незаконно зароблені гроші.

Усього за дев'ять місяців підозрювані продали наркотичних засобів на понад 1 млн грн. Вартість одного пакування метадону становила 900 грн за 0,25 г, йдеться у повідомленні.

У ході санкціонованих обшуків за місцями проживання «бізнес-партнерів» та в їх транспортних засобах виявлено та вилучено наркотичні засоби, мобільні телефони та кошти на суму близько 1 млн грн.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує висновок терміном від 6 до 10 років із конфіскацією майна.