Российские журналисты выяснили, какие категории их военных погибают в Украине чаще

По сообщению Русской службы ВВС, реальное количество потерь РФ в Украине значительно выше, чем удалось подтвердить журналистам и волонтерам. Фото: Генштаб ВСУ

В войне против Украины чаще погибают российские мобилизованные и отправленные на войну заключенные. Об этом сообщает российская служба BBC.

В публикации приводятся данные о российских потерях в Украине на основе сведений из открытых источников.

Журналисты в сотрудничестве с волонтерами подтвердили смерть 4029 мобилизованных россиян за все время с начала широкомасштабного вторжения в Украину.

«Тридцать процентов из них погибли с 1 июня 2023 года, то есть в период контрнаступления вооруженных сил Украины», — говорится в публикации.

Журналистам также известны имена 6410 погибших российских узников. Сообщается, что большинство из них воевали в составе ЧВК «Вагнер», но с июня этого года поступает все больше сообщений о потерях подразделений «Шторм Z», в которые заключенных вербовали Минобороны России.

Кроме того, российские журналисты и волонтеры установили имена 34 412 военных ВС РФ, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года.

В частности, сообщается, что с начала вторжения РФ в Украину известно о гибели 2606 российских офицеров, из которых 696 были в звании от майора и выше.

Российская служба BBC отмечает, что реальное количество потерь РФ в Украине значительно выше, чем удалось подтвердить журналистам и волонтерам.