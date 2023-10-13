Російські журналісти з'ясували, які категорії їхніх військових гинуть в Україні частіше

За повідомленням російської служби ВВС, реальна кількість втрат РФ в Україні значно вища, ніж вдалося підтвердити журналістам та волонтерам. Фото: Генштаб ЗСУ

У війні проти України найчастіше гинуть російські мобілізовані та відправлені на війну ув'язнені. Про це повідомляє російська служба ВВС.

У публікації наводяться дані про російські втрати в Україні на основі відомостей із відкритих джерел.

Журналісти у співпраці із волонтерами підтвердили смерть 4029 мобілізованих росіян за весь час від початку широкомасштабного вторгнення в Україну.

«Тридцять відсотків із них загинули з 1 червня 2023 року, тобто в період контрнаступу збройних сил України», — йдеться у публікації.

Журналістам також відомі імена 6410 загиблих російських в'язнів. Повідомляється, що більшість із них воювали у складі ПВК «Вагнер», але з червня цього року надходить все більше повідомлень про втрати підрозділів «Шторм Z», до яких ув'язнених вербували Міноборони Росії.

Крім того, російські журналісти та волонтери встановили імена 34 412 військових ЗС РФ, які загинули на війні в Україні з лютого 2022 року.

Зокрема, повідомляється, що з початку вторгнення РФ в Україну відомо про загибель 2606 російських офіцерів, з яких 696 були у званні від майора та вище.

Російська служба ВВС зазначає, що реальна кількість втрат РФ в Україні значно вища, ніж вдалося підтвердити журналістам та волонтерам.