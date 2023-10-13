Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Російські журналісти з'ясували, які категорії їхніх військових гинуть в Україні частіше

13 жовтня 2023, 18:26

Російські журналісти з'ясували, які категорії їхніх військових гинуть в Україні частіше

За повідомленням російської служби ВВС, реальна кількість втрат РФ в Україні значно вища, ніж вдалося підтвердити журналістам та волонтерам. Фото: Генштаб ЗСУ За повідомленням російської служби ВВС, реальна кількість втрат РФ в Україні значно вища, ніж вдалося підтвердити журналістам та волонтерам. Фото: Генштаб ЗСУ

У війні проти України найчастіше гинуть російські мобілізовані та відправлені на війну ув'язнені. Про це повідомляє російська служба ВВС.

У публікації наводяться дані про російські втрати в Україні на основі відомостей із відкритих джерел.

Журналісти у співпраці із волонтерами підтвердили смерть 4029 мобілізованих росіян за весь час від початку широкомасштабного вторгнення в Україну.

«Тридцять відсотків із них загинули з 1 червня 2023 року, тобто в період контрнаступу збройних сил України», — йдеться у публікації.

Журналістам також відомі імена 6410 загиблих російських в'язнів. Повідомляється, що більшість із них воювали у складі ПВК «Вагнер», але з червня цього року надходить все більше повідомлень про втрати підрозділів «Шторм Z», до яких ув'язнених вербували Міноборони Росії.

Крім того, російські журналісти та волонтери встановили імена 34 412 військових ЗС РФ, які загинули на війні в Україні з лютого 2022 року.

Зокрема, повідомляється, що з початку вторгнення РФ в Україну відомо про загибель 2606 російських офіцерів, з яких 696 були у званні від майора та вище.

Російська служба ВВС зазначає, що реальна кількість втрат РФ в Україні значно вища, ніж вдалося підтвердити журналістам та волонтерам.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
20:45
Триває евакуація жителів Донеччини до Житомирської області: умови та графік руху спецпоїздів
19:47
Окупанти знову обстрілюють Херсон — МВА
19:25
Внаслідок обстрілів зруйновано агрофірму у Марганецькій громаді
18:55
Росія накопичує ракети для можливих ударів по українській інфраструктурі — ГУР
18:26
Російські журналісти з'ясували, які категорії їхніх військових гинуть в Україні частіше
17:51
Окупанти обстріляли селище Киндейка на Херсонщині, є поранені
17:10
«ДНР»: внаслідок обстрілу Донецька є руйнування, пошкоджено ЛЕП
17:05
У прифронтовому Курахово троє чоловіків продали метадон на суму понад 1 млн гривень — прокуратура
17:01
На захоплених територіях окупанти погрожують забрати дітей у батьків — ЦНС
23:00
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 жовтня
16:40
Дружківці надають підтримку мешканці міста-побратима зі США
15:27
На Донеччині функціонують та повністю укомплектовано 207 пунктів незламності — ОДА
14:47
У Дружківській громаді назвали вулицю на честь загиблого у бою земляка
14:19
«ДНР»: двоє людей загинули і одна постраждала внаслідок обстрілу в окупованому Донецьку
13:53
У Грозі від обстрілу загинуло 59 людей, ідентифіковано всі останки — МВС
12:39
Евакуація жителів Донецької області до безпечніших регіонів України не припиняється — ОДА
12:04
У Краматорську затримали інформатора російської розвідки — СБУ
11:12
Вранці Херсон зазнав обстрілу, влучили у лікарнію — МВА
10:52
Внаслідок обстрілу зруйновано міст між Ясинуватою та Горлівкою
10:25
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Грозі збільшилася до 56 осіб
усі новини
20:45
Триває евакуація жителів Донеччини до Житомирської області: умови та графік руху спецпоїздів
20:28
На Херсонщині розширили перелік населених пунктів для обов'язкової евакуації
19:47
Окупанти знову обстрілюють Херсон — МВА
19:34
«Звір» на полі бою: Генштаб ЗСУ показав роботу танка Leopard
19:25
Внаслідок обстрілів зруйновано агрофірму у Марганецькій громаді
18:55
Росія накопичує ракети для можливих ударів по українській інфраструктурі — ГУР
18:26
Російські журналісти з'ясували, які категорії їхніх військових гинуть в Україні частіше
18:18
Прокуратура розпочала розслідування за фактом поранення двох рятувальників в результаті артобстрілу
17:51
Окупанти обстріляли селище Киндейка на Херсонщині, є поранені
17:37
Збільшилася кількість поранених внаслідок обстрілу Покровська
17:25
Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до 12 осіб — посольство
17:10
Армію РФ позбавили стратегічно важливих комплектуючих для систем водопостачання
17:10
«ДНР»: внаслідок обстрілу Донецька є руйнування, пошкоджено ЛЕП
17:05
У прифронтовому Курахово троє чоловіків продали метадон на суму понад 1 млн гривень — прокуратура
17:01
На захоплених територіях окупанти погрожують забрати дітей у батьків — ЦНС
16:40
У Дніпрі ДБР затримало військовослужбовця на хабарі у 600 тисяч гривень
16:08
У РФ засудили українського військового до довічного ув`язнення
15:58
Одну з найбільших у світі діамантових компаній виключили із переліку міжнародних спонсорів війни
15:47
Росіяни перекидають техніку з Криму на Херсонщину
15:36
Справа Майдану: Судитимуть співробітників «чорної роти беркута» за масові розстріли активістів
усі новини
ВІДЕО
«Звір» на полі бою: Генштаб ЗСУ показав роботу танка Leopard «Звір» на полі бою: Генштаб ЗСУ показав роботу танка Leopard
13 жовтня, 19:34
Полювання на ЛГБТ у Чечні: тортури, переслідування та «вигнання джинів» ► Полювання на ЛГБТ у Чечні: тортури, переслідування та «вигнання джинів» ►
12 жовтня, 23:23
Зруйновано міст на трасі між містами Ясинувата-Горлівка. Фото: Дмитро Шевченко Внаслідок обстрілу зруйновано міст між Ясинуватою та Горлівкою
12 жовтня, 10:52
Збитий літак під Маріуполем. Фото: соцмережі ППО РФ збила свій літак під Маріуполем
06 жовтня, 16:55
Майже два роки без води: як виживають жителі Торецька поблизу фронту ► Майже два роки без води: як виживають жителі Торецька поблизу фронту ►
06 жовтня, 16:30
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: соцмережі Війська РФ двічі вдарили по Харкову: Загинула дитина та її бабауся, більше 25 постраждалих
06 жовтня, 10:05
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама