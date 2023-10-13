В Херсонской области расширили перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации. Такое решение было принято на Совете обороны области. Об этом сообщает Херсонская ОВА.

«Мы видим, что российский террор не прекращается. И только за прошедшие сутки вражеские удары унесли жизни двух человек. Шесть травмированных. Среди пострадавших – ребенок. Поэтому совместно с военными и правоохранителями было принято решение расширить перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации семей с детьми» – говорится в сообщении.

Это Станислав, Широкая Балка, Александровка. Жителей области просят не подвергать себя и близких опасности. Эвакуация, и проживание на новом месте – безвозмездные, в случае дополнительных вопросов можно обращаться в контакт-центр 0800 101 102.

Также на заседании обсудили другие меры по защите населения. А также обеспечение объектов критической инфраструктуры на деоккупированной территории области.