На Херсонщині розширили перелік населених пунктів для обов'язкової евакуації. Таке рішення було ухвалено на Раді оборони області. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

«Ми бачимо, що російський терор не припиняється. І лише минулої доби ворожі удари забрали життя двох людей. Шість травмованих. Серед постраждалих – дитина. Тому спільно з військовими та правоохоронцями було ухвалено рішення розширити перелік населених пунктів для обов'язкової евакуації сімей з дітьми» – йдеться у повідомленні.

Це Станіслав, Широка Балка, Олександрівка. Жителів області просять не наражати себе і близьких на небезпеку. Евакуація та проживання на новому місці – безоплатні, у разі додаткових питань можна звертатися до контакт-центру 0800 101 102.

Також на засіданні обговорили інші заходи щодо захисту населення. А також забезпечення об'єктів критичної інфраструктури на окупованій території області.