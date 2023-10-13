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На Херсонщині розширили перелік населених пунктів для обов'язкової евакуації

13 жовтня 2023, 20:28

На Херсонщині розширили перелік населених пунктів для обов'язкової евакуації

На Херсонщині розширили перелік населених пунктів для обов'язкової евакуації. Таке рішення було ухвалено на Раді оборони області. Про це повідомляє Херсонська ОВА.
 
«Ми бачимо, що російський терор не припиняється. І лише минулої доби ворожі удари забрали життя двох людей. Шість травмованих. Серед постраждалих – дитина. Тому спільно з військовими та правоохоронцями було ухвалено рішення розширити перелік населених пунктів для обов'язкової евакуації сімей з дітьми» – йдеться у повідомленні.
 
Це Станіслав, Широка Балка, Олександрівка. Жителів області просять не наражати себе і близьких на небезпеку. Евакуація та проживання на новому місці – безоплатні, у разі додаткових питань можна звертатися до контакт-центру 0800 101 102.
 
Також на засіданні обговорили інші заходи щодо захисту населення. А також забезпечення об'єктів критичної інфраструктури на окупованій території області.

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