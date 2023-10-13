Овощи и фрукты подорожают в ближайшее время — Гайду

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В Украине уже в ближайшее время подорожают овощи и фрукты, причем стоимость будет повышаться ежемесячно. Об этом сказал глава парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду.

По его словам, уже начались меняться цены молочку и яйца, которые к Новому году могут подорожать 75 гривен за десяток. Он также отметил, что кроме яиц будут дорожать: овощи и фрукты – на 5-10% ежемесячно; молочные продукты – на 3-5% каждый месяц.

Продукты будут дорожать, поскольку на это влияют сезонные факторы. Например, в холодное время года овощи и фрукты должны содержаться в специальных хранилищах, поэтому их себестоимость растет, сказал народный депутат.

«Хозяйства, у которых нет таких хранилищ, пытаются к началу холодов реализовать свою продукцию, а хозяйства, у которых есть склады, пытаются растянуть реализацию к началу лета, когда цена будет выше», — объяснил Гайду.

Что касается яиц, то большая их часть производится небольшими хозяйствами. А значит, что количество товара на рынке напрямую зависит от погодных условий — в холода куры плохо несутся.

«Сейчас мы в такой точке, когда предложения от домохозяйств снижаются, а цены начинают подниматься. Поэтому велика вероятность того, что к новогодним праздникам цены достигнут показателя прошлого года, когда яйца на прилавках стоили около 75 грн за десяток», – рассказал народный депутат.