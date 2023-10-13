Овочі та фрукти подорожчають найближчим часом — Гайду

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В Україні вже найближчим часом подорожчають овочі та фрукти, причому вартість підвищуватиметься щомісяця. Про це сказав голова парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

За його словами, вже почали змінюватися ціни на молочку та яйця, які до Нового року можуть подорожчати 75 гривень за десяток. Він також зазначив, що окрім яєць дорожчатимуть: овочі та фрукти – на 5-10% щомісяця; молочні продукти – на 3-5% щомісяця.

Продукти дорожчатимуть, оскільки на це впливають сезонні чинники. Наприклад, у холодну пору року овочі та фрукти мають утримуватися у спеціальних сховищах, тому їхня собівартість зростає, сказав народний депутат.

«Господарства, які не мають таких сховищ, намагаються до початку холодів реалізувати свою продукцію, а господарства, які мають склади, намагаються розтягнути реалізацію до початку літа, коли ціна буде вищою», — пояснив Гайду.

Щодо яєць, то більша їх частина виробляється невеликими господарствами. Отже, кількість товару на ринку безпосередньо залежить від погодних умов — у холоди кури погано мчать.

«Зараз ми в такому місці, коли пропозиції від домогосподарств знижуються, а ціни починають підніматися. Тому велика ймовірність того, що до новорічних свят ціни досягнуть показника минулого року, коли яйця на прилавках коштували близько 75 грн. за десяток», – розповів народний депутат.