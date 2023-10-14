Информация о попавших в плен ХАМАС украинцах не подтвердилась

Информация об украинцах в плену ХАМАС не подтвердилась, сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в комментарии ZN.UA.

«Данные по украинцам, погибшим в Израиле в результате нападения ХАМАС, по словам Корнийчука не изменились. В то же время не подтвердилась информация, что некоторые граждане, которых считают пропавшими без вести, попали в плен ХАМАСа», — говорится в сообщении издания в субботу.

Как сообщается, Корнийчук также рассказал об эвакуации украинцев из Израиля. По его словам, в ближайшие дни из Израиля в Румынию должны эвакуировать не менее 260 украинских граждан. «Сегодня выезжает 208, завтра — 52. И следующий рейс мы будем формировать на 18 октября. Это все билеты, которые приобретены через посольство», — отметил дипломат.

На эвакуацию из Сектора Газа ожидают 240 украинских граждан. Однако, как сообщил Корнийчук, их до сих пор не удалось вывезти из-за сложной и неконтролируемой ситуации.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» сообщил, что подтверждена гибель 11 украинцев. «Еще девять граждан считаются пропавшими без вести», — сообщил Николенко.