Под обстрел россиян в Бериславе попали жилые дома, погибла женщина

Российские военные атаковали жилые дома Берислава, что в Херсонской области. В результате обстрела погибла женщина. Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, обстрел произошел около 16:00. Один из российских снарядов попал вблизи жилого дома. В это время на балконе находилась женщина, которая получила осколочные ранения несовместимые с жизнью.

При этом отмечается, что данные о других пострадавших уточняются.

Напомним, что после освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки, 13 октября, оккупанты совершили 117 обстрелов по территории региона. В общей сложности было выпущено 574 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, авиации и БПЛА. В частности, по административному центру россияне выпустили 32 снаряда.