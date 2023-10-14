Під обстріл росіян у Бериславі потрапили житлові будинки, загинула жінка

Російські військові атакували житлові будинки Берислава, що на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинула жінка. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, обстріл стався близько 16:00. Один із російських снарядів потрапив поблизу житлового будинку. У цей час на балконі була жінка, яка отримала осколкові поранення несумісні з життям.

При цьому наголошується, що дані щодо інших постраждалих уточнюються.

Нагадаємо, що після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону перебуває під постійним обстрілом окупантів. Росіяни атакують громадянське населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

За словами голови Херсонської ОВ Олександра Прокудіна, минулої доби, 13 жовтня, окупанти здійснили 117 обстрілів по території регіону. Загалом було випущено 574 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, авіації та БПЛА. Зокрема, по адміністративному центру росіяни випустили 32 снаряди.