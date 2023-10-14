Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Оккупанты обстреливают центр Херсона — ГВА

14 октября 2023, 21:03

Оккупанты обстреливают центр Херсона — ГВА

Российские войска вечером 14 октября атакуют Херсон со временно оккупированного левобережья. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

«Херсон – под обстрелом! Российские войска атакуют город с временно оккупированного левобережья. В центре города раздаются громкие взрывы», — говорится в сообщении.

Напомним, около 16:00 российские захватчики ударили по Днепровскому рынку в Херсоне.

Как сообщалось, днем 14 октября российские войска обстреляли Бериславский район Херсонской области. В результате обстрела погибла женщина.

 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Обстрел Херсон

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:03
Оккупанты обстреливают центр Херсона — ГВА
20:03
ВСУ держат оборону на Авдеевском направлении – Генштаб
19:30
Под обстрел россиян в Бериславе попали жилые дома, погибла женщина
19:10
Оккупанты мобилизуют учителей на захваченных территориях — ЦНС
17:43
Россияне пытаются окружить Купянск — Сырский
17:01
Оккупанты днем обстреляли Днепровский рынок в Херсоне — ГВА
09:25
Более 40 россиян держали в «подвале для отказников» на оккупированной Луганщине — СМИ
08:45
На оккупированной Донетчине загорелся газопровод — пожар тушили всю ночь
23:19
Донецк, Луганск и не только: Главные события 13 октября
21:49
Медикам удалось сохранить ногу бойцу ВСУ после попадания хвостовика мины — Генштаб
21:15
Под Авдеевкой ВСУ держат оборону и продолжают контрнаступление — Генштаб
20:45
Продолжается эвакуация жителей Донетчины в Житомирскую область: условия и график движения спецпоездов
19:47
Оккупанты снова обстреливают Херсон — ГВА
19:25
Вследствие обстрелов разрушена агрофирма в Марганецкой громаде
18:55
Россия накапливает ракеты для возможных ударов по украинской инфраструктуре — ГУР
18:28
Российские журналисты выяснили, какие категории их военных погибают в Украине чаще
17:52
Оккупанты обстреляли поселок Киндейка в Херсонской области, есть раненые
17:10
«ДНР»: в результате обстрела Донецка есть разрушения, повреждены ЛЭП
17:05
В прифронтовом Курахово трое мужчин продали метадон на сумму более 1 млн гривен — прокуратура
17:01
На захваченных территориях оккупанты угрожают отобрать детей у родителей — ЦНС
все новости
21:03
Оккупанты обстреливают центр Херсона — ГВА
20:03
ВСУ держат оборону на Авдеевском направлении – Генштаб
19:30
Под обстрел россиян в Бериславе попали жилые дома, погибла женщина
19:10
Оккупанты мобилизуют учителей на захваченных территориях — ЦНС
18:20
Информация о попавших в плен ХАМАС украинцах не подтвердилась
17:43
Россияне пытаются окружить Купянск — Сырский
17:01
Оккупанты днем обстреляли Днепровский рынок в Херсоне — ГВА
15:40
Российские войска авиаударом разрушили пятиэтажный дом в Авдеевке
14:00
В ряде городов и сел Донецкой области обстрелами повреждены жилые дома
11:51
Обстрел Богатыря Донецкой области: погиб 11-летний мальчик
11:06
Оккупанты стреляли по югу, северу и востоку: на Херсонщине погибла женщина
10:30
Оккупанты по-прежнему хотят взять штурмом Авдеевку
09:25
Более 40 россиян держали в «подвале для отказников» на оккупированной Луганщине — СМИ
08:45
На оккупированной Донетчине загорелся газопровод — пожар тушили всю ночь
08:25
За сутки в Покровске Донецкой области под обстрелами ранен 21 человек
23:19
Донецк, Луганск и не только: Главные события 13 октября
23:05
На случай блэкаутов только 37% абонентов  подключены к сетям интернета – Минцифра
22:34
Овощи и фрукты подорожают в ближайшее время — Гайду
22:27
Прокуратура: Количество пострадавших из—за ракетного удара по Покровску возросло до 24 человек
21:49
Медикам удалось сохранить ногу бойцу ВСУ после попадания хвостовика мины — Генштаб
все новости
ВИДЕО
Последствия удара по Покровску. Фото: полиция Увеличилось количество раненых в результате обстрела Покровска
13 октября, 17:37
Охота на ЛГБТ в Чечне: пытки, преследования и «изгнание джинов» ► Охота на ЛГБТ в Чечне: пытки, преследования и «изгнание джинов» ►
12 октября, 23:23
Разрушен мост на трассе между городами Ясиноватая-Горловка. Фото: Дмитрий Шевченко В результате обстрела разрушен мост между Ясиноватой и Горловкой
12 октября, 10:52
Сбитый самолет под Мариуполем. Фото: соцсети ПВО РФ сбила свой самолет под Мариуполем
06 октября, 16:55
Почти два года без воды: как выживают жители Торецкого вблизи фронта ► Почти два года без воды: как выживают жители Торецкого вблизи фронта ►
06 октября, 16:30
Последствия обстрела Харькова. Фото: соцсети Войска РФ ударили по Харькову: Погиб ребенок и его бабушка, больше 25 пострадавших
06 октября, 10:05

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама