Оккупанты обстреливают центр Херсона — ГВА

Российские войска вечером 14 октября атакуют Херсон со временно оккупированного левобережья. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

«Херсон – под обстрелом! Российские войска атакуют город с временно оккупированного левобережья. В центре города раздаются громкие взрывы», — говорится в сообщении.

Напомним, около 16:00 российские захватчики ударили по Днепровскому рынку в Херсоне.

Как сообщалось, днем 14 октября российские войска обстреляли Бериславский район Херсонской области. В результате обстрела погибла женщина.