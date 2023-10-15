На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей отопительный сезон под угрозой — ЦНС

На временно захваченных территориях Донецкой и Луганской областях оккупационная администрация не способна обеспечить проведение отопительного сезона. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



Как стало известно Центру Национального Сопротивления по источникам в подполье, обеспеченность оккупированных территорий востока Украины пресной водой составляет около 50% от минимальной потребности. Таким образом, системы централизованного отопления жилых домов могут не получить достаточно пресной воды для успешного проведения отопительного сезона.



Кроме этого, недостаток пресной воды делает невозможным возобновление производственных процессов на захваченных предприятиях.



«Все оккупанты, которые уничтожили инфраструктуру и поставили местных жителей под угрозу замерзнуть в собственных домах, будут отвечать за свои действия. Списки работников российских оккупационных администраций уже есть в нашем распоряжении», — говорится в сообщении.



Напомним, в Донецкой области функционируют 207 пунктов несокрушимости, которые полностью подготовлены для нужд жителей региона.