На Донетчине функционируют и полностью укомплектованы 207 пунктов несокрушимости — ОГА

В Донецкой области функционируют 207 пунктов несокрушимости, которые полностью подготовлены для нужд жителей региона. Об этом сообщил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин.

Заявление о готовности прозвучало на сегодняшнем заседании Координационного штаба по вопросам развертывания и организации работы пунктов несокрушимости под председательством вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

«В Донецкой области функционируют 207 пунктов несокрушимости, которые подготовлены на 100 процентов для нужд жителей региона. Сейчас 191 пункт несокрушимости оборудован оптоволоконным подключением к сети интернет, в 73 – работает Старлинк. Все 207 пунктов снабжены генераторами и булерьянами, или буржуйками», — отметил Вадим Филашкин.

Кроме того, говорили об информировании о расположении пунктов несокрушимости в громадах. Что касается Донбасса – информирование будут осуществлять местные военные администрации, в публичном доступе информация распространяться не будет ввиду составляющей безопасности.

Во время заседания отметили, что главная задача состоит в том, чтобы каждый пункт был обеспечен всем необходимым, начиная от горячих напитков, света, тепла и завершая стабильной мобильной связью и интернетом.