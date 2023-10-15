На окупованих територіях Донецької та Луганської областей опалювальний сезон під загрозою — ЦНС

На тимчасово захоплених територіях Донецької та Луганської областей окупаційна адміністрація не здатна забезпечити проведення опалювального сезону. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.



Як стало відомо Центру Національного Опору за джерелами у підпіллі, забезпеченість окупованих територій сходу України прісною водою становить близько 50% мінімальної потреби. Таким чином системи централізованого опалення житлових будинків можуть не отримати достатньо прісної води для успішного проведення опалювального сезону.



Крім цього, нестача прісної води унеможливлює відновлення виробничих процесів на захоплених підприємствах.



«Усі окупанти, які знищили інфраструктуру та поставили місцевих жителів під загрозу замерзнути у власних будинках, відповідатимуть за свої дії. Списки працівників російських окупаційних адміністрацій вже є у нашому розпорядженні», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, на Донеччині функціонують 207 пунктів незламності, які повністю підготовлені для потреб мешканців регіону.