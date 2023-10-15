«ДНР»: в результате обстрела в оккупированном Донецка погиб ребенок

Так называемый глава временно оккупированного Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что в результате сегодняшнего обстрела несовершеннолетний мальчик погиб. Об этом он рассказал на своей странице в Telegram.



В результате обстрела Кировского района по улице Лазурной получил ранение мальчик 2013 года рождении», - написал он.



По его данным, ребенок был госпитализирован в учреждение здравоохранения с тяжелыми ранениями, однако от полученных травм скончался в больнице.



Напомним, 13 октября в Донецке из-за обстрела повреждены лэп.