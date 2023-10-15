«ДНР»: внаслідок обстрілу в окупованому Донецьку померла дитина

Так званий голова тимчасово окупованого Донецька Олексій Кулемзін розповів, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу неповнолітній хлопчик загинув. Про це він розповів на своїй сторінці у Telegram.



«Внаслідок обстрілу Кіровського району на вулиці Лазурній отримав поранення хлопчик 2013 року народження», — написав він.



За його даними, дитину було госпіталізовано до закладу охорони здоров'я з тяжкими пораненнями, проте від отриманих травм помер у лікарні.



Нагадаємо, 13 жовтня у Донецьку через обстріл пошкоджено леп.