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«ДНР»: внаслідок обстрілу в окупованому Донецьку померла дитина

15 жовтня 2023, 13:32

«ДНР»: внаслідок обстрілу в окупованому Донецьку померла дитина

Так званий голова тимчасово окупованого Донецька Олексій Кулемзін розповів, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу неповнолітній хлопчик загинув. Про це він розповів на своїй сторінці у Telegram.

«Внаслідок обстрілу Кіровського району на вулиці Лазурній отримав поранення хлопчик 2013 року народження», — написав він.

За його даними, дитину було госпіталізовано до закладу охорони здоров'я з тяжкими пораненнями, проте від отриманих травм помер у лікарні.

Нагадаємо, 13 жовтня у Донецьку через обстріл пошкоджено леп.

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